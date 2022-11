Martinsumzüge 2022 im Kreis Neunkirchen : Licht bringen wie St. Martin

Martinsfeuer in Wemmetsweiler Foto: Susanne Dörr

Landauf, landab leuchten in diesen Tagen wieder die Laternen bei zahlreichen Martinsumzügen.

Neunkirchen

Innenstadt: „Teilen wie St. Martin“ – unter diesem Motto lädt die Pfarrei St. Marien Neunkirchen am 11. November zu einer Martinsfeier ein. Um 17 Uhr führen Kinder des Katholischen Kindergartens St. Marien in der Pfarrkirche die Legende des Heiligen Martin auf. Danach geht der Umzug zum Stadtpark und von dort zurück zum Martinsfeuer auf dem Platz zwischen Stadtbibliothek und Marienkirche. Bis zum 13. November werden in den Gottesdiensten und im Kindergarten Lebensmittel für die Neunkircher Tafel gesammelt. Auch Diakon Besch nimmt am 8., 9. oder 10. November zwischen 10 und 12 Uhr in seinem Büro unterhalb der ehemaligen Herz-Jesu-Kirche, Norduferstraße, Lebensmittelspenden entgegen.

Zoo: Martinsfest im Zoo am Samstag, 12. November, 17 Uhr.

Kohlhof: Mittwoch, 9. November, 17 Uhr, in der Kirche St. Georg

Wellesweiler: Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, St. Johannes

Wiebelskirchen: Martinsumzug ist am Samstag, 12. November. Er wird veranstaltet von der Abteilung Fußball des TuS, unterstützt von THW Neunkirchen und Feuerwehr Wiebelskirchen. Los geht es um 17 Uhr mit einer Aufführung der Schillerschule auf dem Kirmesplatz, von dort startet um 17.30 Uhr der Umzug, mit St. Martin hoch zu Ross. Auf dem Kirmesplatz großes Martinsfeuer.

Münchwies: Zu St. Martin in Münchwies lädt der Pfarrgemeinderat ein: am Freitag, 11. November, 18 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche, anschließend Martinszug, begleitet von den „Musikfreunden Münchwies“ und der Jugendfeuerwehr.

Heinitz: Die Arbeitsgemeinschaft Heinitzer Vereine veranstaltet am Samstag, 12. November, einen Martinsumzug. Treffpunkt ist um 17.15 Uhr auf dem Hans-Krämer-Platz in der Grubenstraße Heinitz. Der Martinumzug geht von dort über Holzhauerthalstraße, Moselschachtstraße vorbei am Freibad zur Hundesportanlage, dort wird das Martinsfeuer entzündet.

Ottweiler:

Innenstadt: Martinsumzug mit Gesang und Musik am Donnerstag, 10. November, um 17.30 Uhr, am Schloßhof. Der Zug geht über den Rathausplatz, durch die Enggaß, die Wilhelm-Heinrich-Straße, die Herrengartenstraße und die Schloßstraße zurück. Am Schloßhof wird das Martinsfeuer entzündet. Karo Neufang stellt sich wieder als Martin mit Pferd zur Verfügung.

Spiesen-Elversberg

Elversberg: Los geht es am Donnerstag, 10. November, um 17.30 Uhr, auf dem Alten Markt in Elversberg mit der Geschichte von St. Martin. Anschließend geht es zum Galgenberg an das Martinsfeuer. Dort gibt es Martinsbrezeln, Glühwein und Kinderpunsch. Veranstalter sind die Freiwillige Feuerwehr, das THW und die MittwochsMänner.

Spiesen: Am Freitag, 11. November, startet das Martinsfest in der katholischen Kirche St. Ludwig. Zwischen 17 und 18 Uhr können Kinder und Familien den Spuren des Heiligen Martin an einem Stationenweg folgen. Die Pfarrei beteiligt sich an der Aktion „Meins wird Deins“ in Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Ein gut erhaltenes Kleidungsstück kann mit in die Kirche gebracht werden. Die Kleiderspende geht zugunsten von Kinder-Hilfsprojekten in Indonesien. Um 18 Uhr startet der Martinsumzug vom Kirchenvorplatz über den Butterberg, die Schulstraße, die Pastor-Kollmann-Straße, Im Kircheneck und zurück zur Kirche. Ein kleines Martinsfeuer wird auf dem Kirchenvorplatz entzündet.

Merchweiler

Wemmetsweiler: Am Donnerstag, 10. November, findet in Wemmetsweiler wieder ein St. Martinsumzug statt. Start ist um 17.30 Uhr im Kuppelsaal des Rathauses Wemmetsweiler mit einem kleinen Anspiel, anschließend startet der Umzug durch die Straße Zum Striedt zum Festplatz Am Bahmert. Dort erwarten die Teilnehmer neben einem Martinsfeuer auch Martinsbrezeln, Rostwürste, Punsch und Glühwein. Bitte eigene Tassen mitbringen. Der Umzug ist eingebettet in die St. Martinswoche der Pfarreiengemeinschaft St. Michael - Hl. Rosenkranzkönigin. https://www.kakigem.de/

Schiffweiler

Landsweiler-Reden: 10. November, 17 Uhr Martinsfeier auf dem Kirchenvorplatz, Martinsfeuer an der Grundschule

Schiffweiler: 12. November, Beginn 17 Uhr, an der Pfarrkirche St. Martin, anschließend Umzug zum Martinsfeuer am Sportplatz

Heiligenwald: 11. November, 18.30 Uhr, Schulhof der Grundschule Heiligenwald, Martinsfeuer auf dem Petinger Platz

Illingen

Illingen: Donnerstag, 10. November, 17 Uhr, Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan zu Ehren des heiligen Martin, mitgestaltet von der Grundschule, anschließend Martinsumzug.

Hüttigweiler: Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr, Wortgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Magdalena, mitgestaltet von der Kita, anschließend Martinsumzug.

Hirzweiler/Welschbach: Freitag, 11. November, 17 Uhr, Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius, mitgestaltet von der Kita, anschließend Martinsumzug

Uchtelfangen: Donnerstag, 10. November, 17 Uhr, Kirche St. Josef, Wortgottesdienst, anschließend Umzug

Wustweiler: Donnerstag, 10. November, 17 Uhr, Herz-Jesu-Kirche, Wortgottesdienst, anschließend Umzug

Eppelborn

Eppelborn: Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, Treffpunkt Hellbergstraße (Busbahnhof)

Bubach-Calmesweiler: Freitag, 11. November, 17.30 Uhr, ab Pfarrkirche St. Laurentius

Dirmingen: Samstag, 12. November, 17 Uhr, ab katholischem Pfarrzentrum

Habach: Donnerstag, 10. November, 17.15 Uhr, Treffpunkt Spielplatz am Sportplatz

Hierscheid, Samstag, 12. November, 18 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus

Humes: Freitag, 11. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche

Wiesbach: Freitag, 11. November, 17 Uhr, Treffpunkt Kirche