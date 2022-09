Nacht des Weihers : Nacht des Weihers am Itzenplitzer Weiher

Nacht des Weihers am Itzenplitzer Weiher

Heiligenwald Bereits zum zwölften Mal lädt die Gruppe Schiffweiler des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland, unterstützt vom Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde und dem Kreisjugendamt Neunkirchen, zur „Nacht des Weihers“ an den Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald ein.

Rund um den Weiher erwartet Klein und Groß ein spannendes Mitmachprogramm, das alle Sinne anspricht. Hereinbrechende Dämmerung und Dunkelheit verleihen den Aktionen eine besondere Atmosphäre. Abschluss des Abends bildet das Lagerfeuer mit Stockbrot und Popcorn. Am Freitag, 23. September, ist es wieder soweit. Starten kann man jederzeit zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr an der Fischerhütte oder nach der Unterführung an der Waldhaushütte. Von dort aus geht es entgegen dem Uhrzeigersinn um den Weiher. Erfahrungsgemäß dauert die Teilnahme etwa zwei Stunden. Feste Schuhe sind angebracht, Taschenlampen sollten mitgebracht werden.