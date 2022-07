Tipps der SZ-Redaktion : Zehn schöne Orte für ein Picknick im Saarland

Deutsch-Französischer Garten in Saarbrücken Foto: GMLR/Landeshauptstadt Saarbrücken - ;GMLR

Service Saarbrücken Sommer, Sonne, eine Decke und gutes Essen. Mehr braucht es für ein gutes Picknick nicht. Doch welche Orte sind besonders dafür geeignet? Die SZ-Redaktion verrät zehn schöne Picknickplätze im Saarland.

Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit für Picknicks in der Natur. Gemütliches Beisammensein, Snacks, kühle Getränke, Zeit mit Familie oder Freunden ergeben einen gelungenen Sommertag. Diese Orte im Saarland eignen sich besonders dafür.

Picknick am Wasser

Glashütter Weiher

Bei einem Picknick am Glashütter Weiher sind Sie von zwei Naturschutzgebieten umgeben. Oberhalb des Weihers befindet sich das Kleberbachtal, unterhalb des Glashütter Weihers erstreckt sich das Naturschutzgebiet „Im Glashüttental“, auch Rohrbachtal genannt. Rund um die etwa drei Hektar große Wasserfläche lädt eine weitläufige Grünfläche zu einem Picknick ein. In direkter Nähe stehen zudem eine Schutzhütte und ein Grillplatz bereit. Für alle, die ein Picknick mit einem Spaziergang verbinden möchten, können den Rundweg um den Weiher erkunden. Zu finden ist der Weiher „Am Glashüttenflur“ bei Rohrbach in 66386 St. Ingbert.

Itzenplitzer Weiher

Ein Naherholungsgebiet, das sich perfekt als Ort für ein Picknick eignet, erwartet Sie am Itzenplitzer Weiher. In der Nähe der Grube Itzenplitz im Ortsteil Heiligenwald in Schiffweiler verbirgt sich zudem eine echte Rarität: das malerische Pumpenhaus. Mit einer Decke auf der dortigen Liegewiese und ein paar Snacks kann man inmitten dieser Kulisse die Seele baumeln lassen. Der Itzenplitzer Weiher ist von einem Wanderwegnetz umgeben und in einen Nordic-Walking-Park eingebettet, sodass einem Spaziergang vor oder nach dem Picknick nichts im Wege steht. Zu finden ist der Weiher am Bergwerk Reden in 66578 Schiffweiler.

Itzenplitzer Weiher mit dem Pumpenhaus Foto: Gerd Wehlack

Niederwürzbacher Weiher

Für ein Picknick mit der Familie eignet sich der Würzbacher Weiher. Der zwölf Hektar große See in Nierderwürzbach punktet nicht nur mit einer großen Liegewiese, sondern auch mit einem Beachvolleyball-Feld und einem Kinderspielplatz. Ein Ausflug zum Weiher kann ebenfalls mit einer Wanderung verbunden werden, da die Rundwege um den See in das dortige Wanderwegnetzwerk eingebettet sind.

Saargarten Beckingen

Nicht am Weiher, aber dafür an der Saar gelegen, ist der SaarGarten in Beckingen. Auf 32 000 Quadratmetern erstrecken sich Winter- und Frühlingswiesen, die der Anlage bunte Farbtupfer verleihen. Auch eindrucksvolle, aber vor allem kunstvolle Skulpturen gibt es hier zu bewundern. Highlights für Kinder sind das hölzerne Piratenschiff, der großer Leuchtturm und ein Spielplatz mit jeder Menge Klettermöglichkeiten. Zwischen all den Attraktionen sind auch Ruheplätze und Liegewiesen zu finden, die zu einem gemütlichen Picknick an der Saar einladen. Der SaarGarten befindet sich zwischen dem Bahnhof und der Saar in 66701 Beckingen.

SaarGarten in Beckingen Foto: Markus Dollwett/Markus Dollwet

Kurpark Weiskirchen

Eine Möglichkeit, ein Picknick mit einer Aktivität zu verbinden, bietet der Kurpark in Weiskirchen. Mit einem überdachten Holzsteg und insgesamt über 300 Pflanzenarten wird ein Spaziergang um den See zu einem Erlebnis. Auch tierische Bewohner, wie Gänse oder Enten, laufen Ihnen hier über den Weg. Aktuell lohnt sich besonders der Blick in den blühenden Staudengarten des Kurparks. Umgeben von einem Kinderspielplatz, einem Multifunktionsfeld, einem Bouleplatz, einer Minigolfanlage und Beachvolleyball-Feldern, eignet sich der Weiskircher Kurparksee für ein Picknick mit Freunden und Familie.

Der Kurpark in Weiskirchen Foto: Günter Oswald

Gustav-Clauss Anlage

Die Gustav-Clauss-Anlage ist die „grüne Lunge“ von St. Ingbert. Neben der Grünfläche zum Picknicken bietet sie eine von Sitzbänken und Ruhebereichen umgebene Weiheranlage, durch die der Großbach fließt. An warmen Tagen können sich Kinder auf dem großen Wasserspielplatz abkühlen, Naturfreunde kommen am Nassbiotop mit sehenswerter Flora und Fauna auf ihre Kosten. Darüber, was in dem Biotop wächst, klären Informationsschilder auf.

Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert Foto: Faragone

Teufelsburg

Ein Picknick am Fuße einer Burgruine ist an der Teufelsburg in Überherrn möglich. Auf der Burg angekommen, wird man mit einer Aussicht über Saarlouis belohnt. Die zwischen 1354 und 1360 erbaute Burg ist über einen kurzen Fußweg oder einen Premium-Rundwanderweg erreichbar und kann besichtigt werden.

Schöne Parks zum Picknicken in Saarbrücken

Parkanlage am Staden

Inmitten der Stadt und direkt an der Saar gelegen, ist der Saarbrücker Staden zu finden. Ein Picknick in diesem Park eignet sich besonders für Familien mit Kindern. Kleine Besucher können auf den Spielplätzen klettern, toben und schaukeln, während die Eltern von den umliegenden Wiesen ein Auge auf sie haben. Die große Wiese eignet sich außerdem für Spiele im Freien wie beispielsweise Federball oder Frisbee. Direkt am Park ankern außerdem Schiffe, die Ausflüge an die Saarschleife oder nach Frankreich anbieten. Diejenigen, die nach dem Picknick noch Lust auf ein kühles Getränk haben, können im Biergarten „Ulanenpavillon“ einkehren.

Deutsch-Französischer Garten

Genügend Platz für unzählige Picknickdecken bietet der Deutsch-Französische Garten. Der Park, der ein Symbol für die deutsch-französische Freundschaft darstellt, ist die größte Grünanlage Saarbrückens. Liegewiesen, Gärten mit bunten Blumen und der Blick auf den See – hier können Sie während eines Picknicks besonders gut entspannen. Eine Fahrt mit der Seil- oder Kleinbahn bereitet nicht nur Freude, sondern ermöglicht auch einen Überblick über die einzelnen Themengärten des Parks. Eine Minigolfanalage ist ebenfalls vorhanden.

Bürgerpark Saarbrücken