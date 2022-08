Mit Fernrohr und Taschenlampe : Fledermauswanderung am Itzenplitzer Weiher

Heiligenwald Einen spannenden Abend konnten die Teilnehmer bei den Fledermausnachtwanderungen am Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald erleben, teilt Anika Engel für die Gemeinde Schiffweiler mit.

Die Internationale Nacht der Fledermäuse ist zwar erst am 27. und 28. August, dennoch hat die Gemeinde Schiffweiler unter der Federführung von Alexandra Vogt aus dem Bereich Kultur und Veranstaltungen bereits Mitte August in Zusammenarbeit mit Stefan Kees, Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Quierschied, zwei Fledermausnachtwanderungen am Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald angeboten. An beiden Abenden gegen 21 Uhr trafen sich jeweils rund 25 Personen am Pumpenhäuschen.