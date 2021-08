Aktuelle Corona-Zahlen 28./29. August : 16 neue Corona-Fälle übers Wochenende

In 183 von bislang insgesamt 1497 dokumentierten Mutationsfällen wurde die Delta-Variante nachgewiesen.

16 neue Covid-19-Fälle meldet der Landkreis Neunkirchen übers Wochenende 28./29. August – Neunkirchen 15 und Schiffweiler 1. Stand Sonntag sind 177 Personen in unserer Region akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenzwert liegt bei 69. In 183 von bislang insgesamt 1497 dokumentierten Mutationsfällen, so schreibt der Landkreis weiter, wurde die Delta-Variante nachgewiesen.