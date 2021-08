Skatclub Stennweiler : Stennweiler Skatspieler sind jetzt Erstligist

Das sind die Skatspieler, die jetzt in der Online-Bundesliga mitmischen: André Woll, Frank Scherer, Günter Bouchè, Volker Schneider, Karin Grewenig (von links). Den Clubabend im Vereinslokal „Zichlersch“ behalten die Vier trotzdem bei. Foto: Maria Boewen-Dörr

Stennweiler Weil Clubabende in der Corona-Zeit zeitwiese nicht erlaubt waren, spielten die Stennweiler Skatfreunde online. Das machten sie so gut, dass sie nun zu den besten Teams in Deutschland gehören.

Skat ist auf den ersten Blick ein hoch kompliziertes Spiel. Strategisches Denken macht bereits seit über 200 Jahren den Reiz des Spielens aus. In Stennweiler erfreut sich das Skat spielen immer größerer Beliebtheit. Pandemiebedingt wurde das Spielen nicht aufgegeben. Es wurde nur ins Internet verlagert.

Online statt Club – die Pandemie machte auch Skatspieler erfinderisch. Für den Skatclub Stennweiler hätte der Lockdown einen vorübergehenden Stillstand bedeutet, wenn da nicht Spielleiter Andreas Träm gewesen wäre. „Er ist schon lange online unterwegs und hat viel Erfahrung mit den neuen Medien“, erzählte Vereinspräsident Frank Scherer. Er führte die Vereinsmitglieder zaghaft an das Onlineskatspielen heran, sodass die Kartenspieler schon bald in der Lage waren, im eigenen Kämmerlein zu reizen, zu drücken und zu stechen, wenn sie an ihrem Computer eingeloggt waren. „Onlineskat zu Hause war eine Notlösung, es ist kein vollwertiger Ersatz. Man kann es nicht mit Club oder Kneipe vergleichen“, sagte Frank Scherer.

Aufgrund von Lockerungen in Pandemiezeiten treffen sich die Skatspieler mittlerweile wieder an Clubabenden, die jeden Dienstag stattfinden, im Vereinslokal „Zichlersch“ beim Moni in der Lindenstraße. Dort loggen sich die Mannschaften von Online-Tischen ein. Seit letzter Woche spielen dort sogar Erstbundesligisten mit: Karin Grewenig, Volker Schneider, André Woll, Günter Bouche und Frank Scherer heißen die Aufstiegshelden, die diese Sensation geschafft haben.

Die Mannschaft ist stolz auf den herausragenden Spieler André Woll, der die meisten Punkte erspielte, „sodass wir zu den besten neun Mannschaften in Deutschland gehören“, freut sich das Team. In einem harten und fairen Wettkampf überzeugte die Mannschaft beim Turnier mit Nervenstärke und Können. Online Bundesliga ist ein neues, zusätzliches Angebot des Deutschen Skatverbandes in Zusammenarbeit mit euroskat.com. Nach einem Qualifikationsturnier wurde aufgrund der Platzierung eine entsprechende Einteilung in die Bundesliga vorgenommen. „Wir hatten uns für die zweite Bundesliga qualifiziert und dort die Meisterschaft erreicht. So sind wir in die erste Bundesliga aufgestiegen“, erklärt Volker Schneider im Gespräch mit der SZ. An dem Turnier haben insgesamt sechs Mannschaften aus dem Saarland teilgenommen, eine aus Saarbrücken und noch fünf weitere aus Stennweiler.