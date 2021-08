Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannter verbrennt SPD-Wahlplakate

Foto: dpa/Friso Gentsch

Eppelborn Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Wahlplakate des SPD-Ortsverbands Wiesbach in Eppelborn angezündet. Das teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am Sonntag mit.

Das erste Wahlplakat befand sich in der Augustinusstraße – das Zweite hing auf dem Outreauplatz. Beide Plakate sind vollständig verbrannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.