Ortsrat Merchweiler : Ortsvorsteher Hans-Werner Becker legt Amt nieder

Merchweiler Der Merchweiler Ortsvorsteher Hans-Werner Becker wird zum 31. August aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen und aus dem Ortsrat ausscheiden. Dies teilte Bürgermeister Patrick Weydmann (SPD) am Mittwoch in der Sitzung des Ortsrates mit.

Hans-Werner Becker, der kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, gehört dem Ortsrat Merchweiler seit 1989 an und ist seit 2015 Ortsvorsteher. In einer außerordentlichen Ortsratssitzung im September soll eine neues Mitglied für Becker in den Ortsrat nachrücken und ein Nachfolger für ihn gewählt werden, kündigte Hans Peter Meisberger an, der bis dahin die Amtsgeschäfte des Ortsvorstehers führen wird.