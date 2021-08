Sie klauten Alkohol, Tabak und Bargeld : Festnahme nach Einbruch in Tankstelle

Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht auf Samstag ist gegen 23.45 Uhr im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen in die Esso-Tankstelle in der Kuchenbergstraße eingebrochen worden. Das teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am Sonntag mit.