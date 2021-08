Sachbeschädigung in Wiebelskirchen : AfD-Plakate nachts abgerissen

In Wiebelskirchen haben Unbekannte ein AfD-Plakat abgerissen. Foto: Heinz Bier

Wiebelskirchen Die AfD am Boden? Auf die Wahlplakate bezogen trifft dies zu, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der Bexbacher Straße in Wiebels­kirchen mehrere Wahlwerbungen der Partei von Laternenmasten entfernt und auf dem Bürgersteig zurückgelassen haben.

Von Heinz Bier