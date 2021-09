Einweihung in Ottweiler : „Ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen“

Ottweiler Es war am Dienstag am und im neu gestalteten Ottweiler Bahnhofsgebäude gleich ein doppelter Einweihungsanlass. Nachdem Bürgermeister Holger Schäfer die neuen Räumlichkeiten für die Tourist-Info, die Stadtbücherei und den Ottweiler Polizeiposten im Erdgeschoss des Gebäudes ihrer Bestimmung übergeben hatte (die SZ hat berichtet), wurde im Obergeschoss auch das neue Jugendzentrum Ottweiler (Juz) eingeweiht.

Das wird von der Diakonie Saar in Kooperation mit dem Landkreis Neunkirchen und der Stadt Ottweiler betrieben. Diakonie-Geschäftsführer Udo Blank ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit solcher Einrichtungen für die junge Generation. Ein Jugendzentrum sei „ein ganz wichtiger Bestandteil jeder Kommune“, befand Blank „und gleichzeitig auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen“. Bisher war das Juz in der Bahnhofstraße in Ottweiler untergebracht, musste dort aber wegen Sanierungsbedarfs ausziehen. „Wir sind froh, dass die Einrichtung nach zwei Jahren Übergangszeit ihre neuen Räumlichkeiten bezogen hat“, befand der Diakoniepfarrer, „und hier eine attraktive Begegnungsstätte und eine verlässliche Anlaufstelle für die Jugendlichen in Ottweiler sein kann“. Auch der Ottweiler Bürgermeister stellte die Bedeutung des Juz für die Stadt und die Jugendlichen heraus. „Hier können die Jugendlichen ihre Freunde treffen, neue Aktivitäten und Projekte planen oder einfach ihre Freizeit genießen“, brachte Holger Schäfer bei der Einweihung zum Ausdruck. Wichtig sei auch, so Schäfer, dass die Jugendlichen Unterstützung und Hilfestellung durch professionelle und hauptamtliche Kräfte in Anspruch nehmen können.