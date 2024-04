Anton-Hansen-Gemeinschaftsschule Ottweiler Tag der Berufe Ottweiler: Reinschnuppern, informieren und vergleichen

Für die Acht- und Neuntklässler der Anton-Hansen-Schule (AHS) gab es ein ganz besonderes Angebot: Insgesamt elf Betriebe kamen an diesem Tag nach Ottweiler an die AHS, um sich vorzustellen. In erster Linie wurde der Schule dies durch die Kooperation mit Carolin Bollow vom Verein Alwis ermöglicht, die im Vorfeld für die Organisation und Kommunikation mit den Betrieben verantwortlich war, teilt die Schule mit.