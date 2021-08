Fußball-Saarlandliga : FSG-Trainer Becker glaubt an die Überraschung

Steinbach Fußball-Saarlandliga: FSG Ottweiler-Steinbach muss am Sonntag beim nächsten Spitzenteam Saar 05 Saarbrücken ran.

Die erste Saisonniederlage am vergangenen Samstag gegen den SV Auersmacher (0:2) hat bei Fußball-Saarlandligist FSG Ottweiler-Steinbach keine Nachwirkungen hinterlassen. Das versichert Übungsleiter Boris Becker. „Wir haben am Montag im Training die richtigen Worte gefunden – und jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Saar 05“, sagt der 35-Jährige vor der Partie des Tabellenfünften am Sonntag um 14.30 bei den zweitplatzierten Saarbrückern.

Becker sagt aber auch: „Ich traue meiner Mannschaft zu, in Saarbrücken zu gewinnen, auch wenn Saar 05 bisher noch kein Spiel verloren haben.“ Bei dieser Aufgabe muss die FSG aber auf den zweifachen Saisontorschützen Lukas Hainer verzichten, der an einer Oberschenkelzerrung laboriert. Dafür ist Co-Spielertrainer Matthias Stumpf wieder von Anfang an dabei. Auch Florian Schneider ist nach seiner Verletzung zurück im Team und wird, so hofft es der Trainer, für die Startelf zur Verfügung stehen. „Er ist für uns auf jeden Fall eine Verstärkung und ein vorbildlicher Spieler“, lobt Becker den 23-Jährigen, der nach einer Bänderverletzung im Fuß gegen Auersmacher erstmals wieder für 20 Minuten zum Einsatz gekommen war und bei der FSG fortan die Kapitänsbinde tragen wird.