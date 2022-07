Konzert in Neunkirchen : Punkrock mit No Trigger und Co.

Band Urethane aus San Diego Foto: Flix Agency Foto: Flix Agency

Neunkirchen Punkrock auf die Ohren gibt‘s am Mittwoch, 27. Juli, um 19.30 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkrichen. Dann legen die beiden US-Punkrock Bands No Trigger und Urethane (mit Steve Caballero an der Gitarre) einen Tourstopp ein, zusammen mit den Saarbrückern Tides.

Die US-Hardcore-/Punkrock-Band No Trigger aus Massachusetts verbindet schnelle Riffs und eine nach vorne preschende Rhythmusfraktion mit eingängigen Melodien. Mit von der Partie ist die US-Pop-Punkrock Band Urethane aus San Diego. Die Band besteht aus dem Sänger/Gitarristen Tim Fennelly, Skaterlegende Steve Caballero an der Gitarre, Bassist Chad Ruiz sowie Schlagzeuger Dylan Wade. Opener ist die melodische Punkrock-Band Tides aus Saarbrücken.