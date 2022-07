Feier in Neunkirchen : Ein Maskenball zum Abschluss

Neunkirchen/Schiffweiler/Bexbach Absolventen der Gemeinsamen Oberstufe der Gemeinschaftsschulen Bexbach, Neunkirchen und Schiffweiler feierten stilvoll in der Neunkircher Gebläsehalle.

Unter dem Motto „Maskenball. Abi – trotz Maske (an)erkannt“ luden die 41 Abiturientinnen und Abiturienten des diesjährigen Abiturjahrgangs der Gemeinsamen Oberstufe der Gemeinschaftsschulen Bexbach, Neunkirchen und Schiffweiler am vergangenen Samstag in das edle Ambiente der Gebläsehalle in Neunkirchen. Phantasievolle venezianische Masken waren anstelle der medizinischen Masken, welche die vergangenen zwei Jahre und somit die gesamte Hauptphase der Oberstufe geprägt hatten, auf vielen Gesichtern zu sehen, außerdem große Freude und Erleichterung angesichts des bestandenen Abiturs.

Clemens Wilhelm, Schulleiter der GGS Neunkirchen, – in diesem Jahr gastgebende Schule des seit vielen Jahren erfolgreich kooperierenden Oberstufenverbunds der drei Gemeinschaftsschulen – rief die besonderen Herausforderungen, denen sich die Schülerinnen und Schüler während der vergangenen zwei Jahre stellen mussten, noch einmal in Erinnerung. Durchgehalten zu haben in dieser von Maskenpflicht, Lockdowns und Homeschooling geprägten Zeit sei eine besondere Leistung. Er gab aber auch zu bedenken, dass viele Menschen auch ohne Maskenpflicht eine Maske tragen, dass es oft gar nicht leicht sei, „hinter der Maske das lebendige Gesicht“ zu erkennen. Wer möchte man sein, wie möchte man leben, welchen Weg möchte man einschlagen? Dies herauszufinden sei nun die noch größere Herausforderung für die jungen Menschen nach ihrer Schulzeit. Dafür wünschte er ihnen alles Gute. Die Scheffelpreisträgerinnen, Johanna Bittner (Neunkirchen) und Clara Lindemeier (Bexbach) bezogen sich in ihrer Ansprache unter anderem auf Erfahrungen aus dem Deutschunterricht. So wie man sich manchmal auf eine Lektüre nach anfänglichen Widerständen erst einlassen musste, um etwas daraus lernen zu können, so müsse man sich auch auf viele Dinge im Leben einlassen, um dann zu erkennen, dass der erste Eindruck oft nicht der richtige ist und dass Vieles lohnenswert ist, auch wenn es zunächst anstrengend erscheint. Es sei wichtig, offen zu sein für Neues und aus dem, was man tun muss, das Beste zu machen!