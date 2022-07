Schnuppertag : Ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr

Es wurde gemeinsam gekocht, etliche Einsätze abgearbeitet, der Teamgeist gestärkt sowie viele schöne Stunden miteinander verbracht. Foto: Thomas Keller

Uchtelfangen Die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Ost und Uchtelfangen erlebten ein Wochenende in der Feuerwache, als wären sie die Großen und testeten sich in etlichen Übungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mal einen Tag wie bei der Berufsfeuerwehr – das konnten die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Ost und Uchtelfangen am vergangenen Wochenende erleben, denn in beiden Löschbezirken fand jeweils ein Berufsfeuerwehrtag statt. Das teilt ein Feuerwehrsprecher in einem Pressebericht mit.

An solch einem Wochenende leben die Jugendlichen im Gerätehaus wie in einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr. Es wurde gemeinsam gekocht, etliche Einsätze abgearbeitet, der Teamgeist gestärkt sowie viele schöne Stunden miteinander verbracht.

Bei den Einsätzen musste der Feuerwehr-Nachwuchs eine Betriebsmittelspur entfernen und dabei die Gefahrenstelle absichern, eine hilflose Person im Wald suchen und retten, es wurde ein Tier in Not gerettet, ein PKW-Brand, ein Flächenbrand, sowie weitere verschiedene Brände bekämpfen. Alle Einsätze werden bei einem Berufsfeuerwehrtag simuliert dargestellt, sodass die Jugendlichen diese gefahrenlos, jedoch routiniert abarbeiten können, heißt es in dem Bericht weiter.

Als besonderer Einsatz fand eine Gemeinschaftsübung beider Löschbezirke an der Grundschule in Uchtelfangen statt. So konnten die beiden parallellaufenden Berufsfeuerwehrtage miteinander verknüpft wurden.

Neben den Einsätzen standen auch verschiedene Übungen auf den Dienstplan, in denen ihre Kenntnisse vertieft wurden. Als besonderes Erlebnis wurde die Jugendflamme Stufe 1 abgenommen, die die Jugendlichen mit Bravour meisterten. Die Kinder und Jugendlichen waren sichtlich begeistert von dem anstrengenden Wochenende, was ihnen viel Kenntnis, aber auch Spaß und Teamwork abverlangte.