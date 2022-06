Bietzener Festival geht in die zweite Runde : Rock- und Punkbands lassen den Bietzerberg beben

Indecent Behavior treten am 9. Juli auf dem Bietzerberg auf. Foto: Robin Mahler

Bietzen Jugendfestival „Rock auf´m Berg“ in Bietzen geht am 9. Juli in die zweite Runde: In diesem Jahr präsentieren die Veranstalter des Open-Airs Fans von Rock, Pop und Alternative gleich vier saarländische Bands.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dabei sind: Indecent Behavior, Sidewalk Surfers, TIDES! und Enlightenment.

Indecent Behavior aus Saarbrücken wollen hoch hinaus. Seit 2013 lassen die vier Jungs aus Saarbrücken keine Bühne aus. Neben unzähligen kleineren Shows tourte die bereits als Support-Act für Saltatio Mortis und spielte dabei in großen Hallen wie dem E-Werk in Köln. Auch mit bekannten Größen wie ZSK und Ignite waren die Saarländer schon unterwegs.

Die Sidewalk Surfers indessen schlagen in die Kerbe, die eine ganze Generation geprägt hat und die seit geraumer Zeit wieder am kommen ist: Skatepunk oder Melodycore, wie es vor knapp 20 Jahren hieß - Uptempo, schnelle Breaks, melodische Hooklines, Punkrock-Riffs und das richtige Maß an Rotz. Ungezwungen und ohne Rücksicht auf Genre-Regeln spicken die Sidewalk Surfers klassische Skatepunk-Elemente mit Orgelmomenten und schnellen, mitreißenden Riffs, die das Tanzbein zucken lassen und den Circle-Pit eröffnen.

TIDES! ist eine vierköpfige Punkrockband aus Saarbrücken. Im Laufe der Jahre haben sich Bernd, Christopher, Lukas und Thomas in fast allen Genres zwischen melodischem Death Metal und flanellgetriebener Akustikmusik ihre Sporen verdient. 2016 starteten die vier TIDES!, um US-geprägten Punkrock zu spielen und dorthin zurückzukehren, wo ihre musikalische Sozialisation überhaupt begonnen hat: bei musikalischen Vorbildern wie „Hot Water Music“ oder „The Wonder Years“.

Enlightenment gründeten sich an einem kalten Wintertag irgendwo in Deutschland. Der unterschiedliche musikalische Hintergrund der drei Bandmitglieder erwies sich als essentiell für den Sound der Band: Rock, Metal, Prog, Doom, Grunge, Ambient, Punk…Diese Einflüsse führen zu einem einzigartigen Sound.

Tides! Foto: SIMON Photography

Sidewalk Surfers Foto: Kollektivmaschine

Enligthenment Foto: Christian Engler