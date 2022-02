Nachhaltigkeit : Müll trennen – auch im Schulalltag

Papier in die blaue Tonne, Plastik und Folien in die gelbe. Schulsprecher Kevin Wagner (rechts) wirbt für Mülltrennung an der Schule. Foto: Sabine Schmidt

Neunkirchen Im Zuge der Entwicklung zur nachhaltigen Schule hat die Schülervertretung am TGS BBZ (Technisch-gewerbliches und Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum) Neunkirchen mit dem Schulsprecher Kevin Wagner die Mülltrennung in allen Klassenräumen der Schule des Landkreises Neunkirchen, in Angriff genommen.

Das teilt Sabine Schmidt für die Schule mit.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung seien in fast allen Schulformen des Technisch-gewerblichen und Sozialpflegerischen Berufsbildungszentrums ein wichtiges Thema der Lehrpläne, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Seit Jahren nehme die Schule schon mit großem Engagement an der Aktion „Picobello“ des Entsorgungsverabndes Saar (EVS) teil, und so sei es ein sichtbares Ergebnis der Erziehung zur Nachhaltigkeit, dass nun auch die Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag zum Umweltschutz in ihrem Schulalltag umsetzen wollen.

Finanziert über Projektgelder des Landesprogrammes „Schulen stark machen“ wurden zu den üblichen Restmüllbehältern zusätzlich blaue und gelbe Mülleimer für alle Klassenräume angeschafft. Somit kann nun an der gesamten Berufsschule Papier- und Verpackungsabfall dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden.

Die Trennung und fachgerechte Entsorgung wird von den Schülerinnen und Schülern selbst übernommen und von der Schülervertretung organisiert. Für den Ablauf des Ordnungsdienstes wurde eigens ein Konzept entwickelt, welches in den Klassen bei der Übergabe der Mülltrennungsgefäße von der Schülervertretung vorgestellt wurde, heißt es weiter.