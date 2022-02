Die Polizei fahndet : Einbruch in die Bergmannsalm

Die Polizei bittet in Sachen Einbruch in die Bergmannsalm um Hinweise unter Tel. (0 68 21) 2030. Foto: dpa/Silas Stein

Landsweiler-Reden Das war nicht der erste Einbruch in die Hütte in Landsweiler-Reden. Die Polizei Neunkirchen bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in der nacht auf Samstag, 65. Februar, in die Bergmannsals Landsweiler-Reden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie einen Holzklappladen auf, wodurch sie sich Zutritt zu der Hütte verschaffen konnten. Dort einmal drin stahlen sie mehrere Getränke. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In den vergangenen Wochen kam es bereits vermehrt zu Einbrüchen in der Bergmannsalm. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang, wie die Beamten mutmaßen.