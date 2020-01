Wiebelskirchen : Unbekannte zerdeppern Display von Automaten

Den Leergutautomaten in der Filiale eines Einkaufsmarktes in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen nahmen sich Unbekannte vor. Sie zerschlugen das Display.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben am vergangenen Samstag das Display eines Leergutautomaten in der Filiale eines Einkaufsmarktes in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen eingeschlagen. Der Schaden liegt laut Polizeibericht im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr.