Neunkirchen : Autos kollidieren beim Einscheren

Neunkirchen Zwei Autos sind am Montag, (13. Januar) zusammengestoßen nach einem Überholmanöver auf der B 41 bei Neunkirchen.

Ohne Verletzte blieb ein Unfall am Montag gegen 15.20 Uhr auf der B 41 in Höhe der Abzweigung nach Schiffweiler. Beide Fahrzeuge, ein Daimler Benz, gefahren von einem 49-jährigen Mann aus Schiffweiler, und ein Peugeot, gefahren von einem 60-jährigen Mann aus St. Wendel, waren in Richtung Ottweiler unterwegs, so die Polizei weiter. Offenbar hatte der Peugeot den Daimler Benz überholt. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur war es zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neunkirchen zu melden.