Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet zwei Tote und 56 neue Corona-Fälle

Neunkirchen Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen steigt im Landkreis Neunkirchen auf 148.

Der Landkreis Neunkirchen meldet den dritten Tag in Folge zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, beide aus der Kreisstadt. Damit sind seit Pandemie-Beginn 146 Menschen im Kreis mit Corona gestorben. Außerdem meldet der Landkreis am Mittwoch, 12. Januar, 56 weitere Corona-Fälle, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: 19 in Neunkirchen, zehn in Schiffweiler, sieben in Merchweiler, jeweils sechs in Ottweiler und Spiesen-Elversberg und jeweils vier in Eppelborn und Illingen. Die Omikron-Variante ist bisher 148-mal aufgetaucht. Aktuell infiziert sind im Landkreis 1064 Menschen. Die Inzidenz liegt bei 261.