Pandemie : 143 neue Fälle im Kreis Saarlouis, Inzidenz 321,6

Kreis Saarlouis Am Dienstag hat der Landkreis Saarlouis 143 neue Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen wurden aus der Kreisstadt gemeldet. 39 Betroffene kommen aus Saarlouis, 19 aus Dillingen, zwölf aus Überherrn, jeweils elf aus Schwalbach und Lebach, zehn aus Wadgassen, neun aus Saarwellingen, acht aus Rehlingen-Siersburg, jeweils sechs aus Nalbach und Schmelz, fünf aus Ensdorf, vier aus Bous und drei aus Wallerfangen.

An oder mit Corona gestorben sind 201 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des RKI bei 321,06. Am Montag hatte sie noch bei 300,93 gelegen.

Das Gesundheitsamt informiert außerdem über Covid19-Fälle an mehreren Einrichtungen, an Schulen und Kitas. An 16 Schulen und drei Kitas gibt es positive Fälle. Allerdings wurden nicht überall Kontaktpersonen festgestellt, lediglich an einer Kita gibt es 21 weitere Kontaktpersonen.