Ein Busfahrer müsste die Tat gesehen haben : Zeugenaufruf nach Überfall auf einen Obdachlosen

Neunkirchen Am Oberen Markt in Neunkirchen ist ein Obdachloser überfallen worden. Die Täter haben ihn beklaut. Jetzt sucht die Polizei einen Busfahrer, der etwas gesehen haben müsste.

Zwei jüngere Männer haben in der Nacht auf den 19. November 2021 in der Neunkircher Innenstadt einen Obdachlosen überfallen und von ihm Lebenmittel geklaut. Wie die Polizei am Dienstag, 12. Januar, mitteilte, lieferten sich die beiden Unbekannten mit dem 51-jährigen Mann kurz nach Mitternacht am Oberen Markt erst einen verbalen Streit, bevor sie ihm das Essen stahlen. Die Polizei sucht jetzt Zuegen, die die tat beobachtet haben. Unter anderem soll es einen Busfahrer geben, der mit seinem Bus in der Nähe wartete und alles gesehen haben muss.