Aktuelle RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz im Saarland klettert weiter nach oben – St. Wendel wird an der Spitze abgelöst (Bildergalerie mit Landkreis-Werten)

Corona-Inzidenz im Saarland klettert weiter nach oben – St. Wendel wird an der Spitze abgelöst (Bildergalerie mit Landkreis-Werten)

Saarbrücken/Berlin Die tagesaktuellen Zahlen bei den Neuinfektionen liegen weit über denen, die 24 Stunden zuvor gemeldet wurden. Auch ein erheblicher Schub bei den Todesfällen ist zu verzeichnen. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am frühen Mittwochmorgen.

Das RKI meldet am Mittwoch, 12. Januar, zwölf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Dienstag waren es vier gewesen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland bleibt bei 1279.