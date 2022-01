Inzidenz liegt bei 418,7 : 62 neue Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Mittwoch 62 neue Corona-Infektionsfälle im Landkreis. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilte, kommen 16 der positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getesteten Personen aus der Kreisstadt, neun aus der Gemeinde Freisen und acht aus der Gemeinde Marpingen.

13 Fälle wurden in der Gemeinde Namborn registriert, sechs in der Gemeinde Nohfelden, zwei in der Gemeinde Oberthal und jeweils vier in den Gemeinden Nonnweiler und Tholey. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 418,7. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 6107 Menschen im Landkreis mit Corona infiziert, 5199 gelten inzwischen als genesen.