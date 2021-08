Pandemie in Zahlen : 17 neue Corona-Fälle im Landkreis

Neunkirchen So viele wie seit Wochen nicht mehr: Im Landkreis Neunkirchen hat es am Freitag 17 neue Corona-Infektionen gegeben.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Freitag, 7. August, 17 neue Corona-Infektionen gemeldet. 14 davon zählen zur Stadt Neunkirchen, zwei zu Ottweiler und einer zu Illingen. Damit steigt die zahl der aktuellen Fälle auf 53 Infektionen: 32 in Neunkirchen, sieben in Spiesen-Elversberg, sechs in Ottweiler, fünf in Eppelborn, zwei in Illingen und eine in Merchweiler. In Schiffweiler gibt es aktuell keine Corona-Infektion.