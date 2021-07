Finissage : Finissage zur Gefeller-Schau

Neunkirchen Am Sonntag, 1. August, endet die Ausstellung „Fotoarbeiten“ des Düsseldorfer Künstlers Andreas Gefeller in der Städtischen Galerie Neunkirchen. Zur Finissage wird er seine Gäste um 15 Uhr persönlich durch die Ausstellung führen.

Andreas Gefeller zählt zu den bedeutendsten Vertretern der aktuellen künstlerischen Fotografie in Deutschland. Mit seinen Bildern eröffnet er ungewohnte Perspektiven auf unsere Wirklichkeit. Mit den Mitteln der Fotografie macht er Situationen und Momente sichtbar, die normalerweise nicht wahrnehmbar sind. Seine Bilder entstammen der Realität in einem urban-technischen und vom Menschen geformten Umfeld, auch wenn sie dies im ersten Moment nicht preisgeben. In der bisher größten Einzelausstellung des Fotografen sind Arbeiten aus all seinen Werkgruppen seit 2000 zu sehen bis hin zu seinen jüngsten Bildern aus der Serie „Clouds“. Ebenso wird erstmals ein Film von Andreas Gefeller gezeigt: eine extreme Slow Motion von Wasserreflexen, die seine Fotoarbeiten in Bewegbilder überführen. Die Teilnahme an der Führung sowie der Eintritt in die Ausstellung sind frei. Für den Besuch ist ein negativer Coronatest, vollständige Impfung oder Genesung Voraussetzung