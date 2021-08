Corona-Zahlen von Freitag : Neun neue Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Neun neue Corona-Infektionen wurden am Freitag im Grünen Kreis gemeldet. Der Inzidenz-Wert liegt bei 24,2.

Am Freitag wurden neun Corona-Infektionen registriert, teilt der Landkreis mit. Drei der Betroffenen leben in Merzig, je zwei in Perl und Mettlach und je einer in Beckingen und Losheim am See. Somit sind derzeit aktiv 50 Menschen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurden 29 Mutationen nachgewiesen; viermal die Alpha-, einmal die Beta und 24 Mal die Deltavariante. Der Inzidenzwert lag bei 24,2 (Donnerstag: 21,3).