Pandemie in Zahlen : Es bleibt bei aktuell 36 Corona-Infizierten

Neunkirchen Am Donnerstag, 5. August, hat es in Neunkirchen keinen weiteren Corona-Fall gegeben. Es gibt auch keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Donnerstag, 5. August, keinen weiteren Corona-Fall gemeldet. Damit bleibt es bei aktuell 36 Infizierten in Neunkirchen und seinen umliegenden Kommunen. Die meisten davon hat Neunkirchen selbst mit 18, dann Spiesen-Elversberg mit 7, Eppelborn mit 5, Ottweiler mit 4, Illingen und Merchweiler mit jeweils 1, und in Schiffweiler gibt es aktuell keinen Corona-Fall. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 5521 Menschen mit Covid-19 infiziert, die im Landkreis gemeldet sind. Am Donnerstag wurden auch zwei neue Mutationsfälle bekannt. Insgesamt sind im Landkreis 49-mal die Delta-, 1257-mal die Alpha- und 57-mal die Beta-Variante aufgetaucht.