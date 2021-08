Corona-Zahlen von Donnerstag : Sieben neue Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Am Donnerstag verzeichnet der Kreis Merzig-Wadern sieben neue Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt bei 21,3.

Am Donnerstag wurden sieben neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis registriert. Das teilte das Landratsamt mit. Drei der Betroffenen leben in Perl, zwei in Merzig und je einer in Beckingen und Mettlach. Insgesamt sind 28 Mutationen nachgewiesen; viermal die Alpha-, einmal die Beta- und 23 Mal die Deltavariante.