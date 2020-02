Lehrschwimmbecken : Kein Geld für Wellesweiler

Wellesweiler Das Innenministerium bezuschusst die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Merchweiler.

Wie berichtet wird die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Merchweiler Allenfeldschule vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport bezuschusst (SZ vom 18. Februar). Die SZ fragte in diesem Zusammenhang beim Ministerium nach, ob eine Chance bestehe, dass in der Vergangenheit geschlossene Becken wie zum Beispiel im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler saniert und wieder genutzt werden könnten. Dies hatte der Ortsrat Wellesweiler kürzlich ins Spiel gebracht. Dazu teilte das Ministerium mit, dass die vorgesehenen Fördermittel ausschließlich für Sanierungsmaßnahmen an noch im Betrieb befindlichen Lehrschwimmbecken zur Verfügung stünden.