Sitzungsspaß in Wiebelskirchen : Das Männerballett lässt es krachen

Sitzungsspaß in Wiebelskirchen

Neunkirchen Sitzung des KUV Wiebelskirchen brachte tolle Stimmung in den Saal.

Viel Lob gab’s für Neunkirchens Ex-Oberbürgermeister Jürgen Fried, „Drum sag ich`s laut un duhn net wanke, dem Jürgen Fried zum Abschied – Danke“ und kräftig Schelte für die Mitarbeiter des Neunkircher Ordnungsamts, die mehr mit blitzen und Protokolle schreiben unterwegs wären, wie damit, für Ordnung in der Stadt zu sorgen, „doch sind die meistens ganz ohne Hatz, zur richtigen Zeit am falschen Platz“, von der politischen Hex des KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen, am Samstagabend bei der ersten von drei Kappensitzungen im Kulturhaus Wiebelskirchen. Karin Jänisch, die politische Hex, präsentierte eine von insgesamt acht tollen Büttenreden, die die närrischen Besucher im Kulturhaus mit viel Beifall und jeder Menge Uijuijuis belohnten.