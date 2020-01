Kreistag Neunkirchen : CDU drückt bei Digitalisierung aufs Tempo

Am Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen haben Schülerinnen und Schüler wie auf unserem Archivfoto schon Ende 2017 mit dem iPad gearbeitet. Foto: Iris Maria Maurer

Neunkirchen Kreistag Neunkirchen hat am Donnerstagnachmittag über Fortschritte bei der Infrastruktur an Schulen diskutiert.

Im Kreistag Neunkirchen standen am Donnerstagnachmittag Metaphern aus der Welt des Autos hoch im Kurs. PS auf die Straße bringen, aufs Tempo drücken – es ging insbesondere den Christdemokraten darum, mehr Schwung in eines ihrer Top-Themen zu bringen: Die Digitalisierung der Schulen. Sprecher Sebastian Brüßel hatte eine Menge Fragen an die Verwaltung. In der Haushaltsdebatte kurz vor Weihnachten, erläuterte Brüßel, habe die Kooperation von CDU und SPD „die digitale Fortentwicklung unserer Kreisschulen in den Mittelpunkt der politischen Diskussion gestellt“. Der Digitalpakt mit dem Land stelle rund 4,25 Millionen Euro bereit für eine bessere Ausstattung der Bildungseinrichtungen. Und das bis 2023. Der Kreistag habe auf den Antrag der Kooperation beschlossen, jährlich ebenfalls bis 2023 jeweils 200 000 Euro über den Ansatz „Medienschule“ in die Kreisschulen zu investieren. Die Schulen – der Kreis ist für die weiterführenden zuständig – „vom Kreidezeitalter in die digitale Wirklichkeit zu führen“, dieses Bild hat der CDU-Sprecher schon mehrfach in der Vergangenheit im Kreistag bemüht. Jetzt gelte es mit dem zur Verfügung stehenden Geld, die „best- und schnellstmögliche Umsetzung dieser Zukunftsaufgabe“ voranzutreiben. Brüßel betonte: „Die Landkreisverwaltung ist hier besonders gefordert.“

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Keine Technikwüste in den Klassenzimmern : Digitalpakt braucht Vorlauf in den Schulen

Im Detail wollte seine Fraktion wissen, wie es um die Medienkonzepte der Schulen bestellt sei, wie der Kreis sie bei der Erstellung unterstütze, wie es mit der Datensicherheit an weiterführenden Kreisschulen aussieht, nachdem ein TGBBZ im Kreis Saarlouis einen schweren Datenklau im Netz verkraften musste, wie es mit leistungsfähigen Datenleitungen sowie interkommunaler Zusammenarbeit aussehe.

Lesen Sie auch Abstimmungstermin im April : Jetzt machen alle ihre Hausaufgaben

Info Wie der Kreis die Digitalisierung angeht Auf SZ-Nachfrage erläutert die Kreisverwaltung das Procedere der Schul-Digitalisierung: „Im Sommer 2019 wurde die Vereinbarung zwischen dem Saarland und dem Bund geschlossen, im Oktober wurden die Förderrichtlinien veröffentlich. Bereits hier haben wir beim Landkreis die Arbeitsgruppe Digitalpakt eingerichtet. Im November brachte dann das Landesinstitut für Pädagogik und Medien einen Leitfaden für die Schulen heraus. Die Schulen arbeiten seither an ihren Medienkonzepten.“ Schon vorhandene Medienkonzepte müssten an die Richtlinien angepasst werden. Drei Schulen haben einen ersten Entwurf vorgelegt, so der Kreis weiter. Nach erster Durchsicht seien Änderungen erforderlich, damit sie den Formvorgaben der Landesregierung entsprechen. Derzeit wird ein Rücksprachetermin mit den Schulen abgestimmt, um sie entsprechend zu beraten. Erst wenn die formalen Voraussetzungen der Medienkonzepte der Schulen erfüllt sind und weitere Medienkonzepte der übrigen Schulen vorliegen, kann der Landkreis über die Anträge beraten und beim Land Mittel beantragen. Landrat Meng: „Die Umsetzung des Digitalpaktes ist für uns eine Mammutaufgabe, die wir gemeinsam stemmen werden.“ (mbe)

Das Thema Digitalisierung der Schulen war im Kreistag kein Tagesordnungspunkt, sondern eine Anfrage der CDU-Fraktion. Weshalb Brüßel einräumte, er könne an diesem Nachmittag keine erschöpfende Antwort erhalten. Landrat Sören Meng (SPD) erläuterte, was die Medienkonzepte der Schulen anbelange, stehe die Verwaltung „ganz eng in Gesprächen“. Tatsächlich seien die Schulen unterschiedlich entwickelt. Er verwies auf die iPad-Klasse des Steinwald-Gymnasiums. Im ersten Schritt gelte es, Standards zu definieren, das sei erste Priorität der Kreisverwaltung. Meng: „Wir wollen aber nicht diejenigen strafen, die im digitalen Ausbau schon weiter sind.“ Die Verwaltung habe eine Arbeitsgruppe installiert, die sich mit dem Thema beschäftige. Sie wolle gemeinsam mit den Schulen festlegen, welchen Weg die jeweilige Einrichtung nehmen werde. In Spiesen-Elversberg habe jüngst der Wunsch nach Wlan bestanden. „Wir haben dafür eine kurzfristige Lösung gefunden, ohne dafür Geld zu verbrennen“, sagte der Landrat.

Lesen Sie auch Digitalisierung im Klassenzimmer : Neunkircher Schüler tauschen Tafel gegen Tablet

Nach dem Vorfall in Saarlouis, erläuterte Meng weiter, habe er sich sofort mit der EDV-Abteilung in seinem Haus in Verbindung gesetzt. Man sei gewappnet gegen Angriffe, Kreis und Schulen arbeiteten mit „sehr kompetenten Dienstleistern“.