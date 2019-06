Neuer Einkaufsmarkt : Globus investiert 35 Millionen Euro in Neunkirchen

Neunkirchen Wenn alles nach Plan verläuft, dann öffnet in Neunkirchen Ende 2021 ein Globus-Einkaufsmarkt. Das Unternehmen stellte am Mittwoch den aktuellen Planungsstand vor.

Nach 30 Jahren will Globus wieder einen Einkaufsmarkt im Saarland bauen. Er soll auf dem Gelände des Hüttenparkes I in Neunkirchen entstehen. Am Mittwoch stellten Thomas Bruch, geschäftsführender Gesellschafter der Globus-Gruppe, und seine Mitarbeiter sowie der Neunkircher Oberbürgermeister Jürgen Fried in einer Pressekonferenz und der nachfolgenden Stadtratssitzung die Pläne vor.