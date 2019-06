Neuer Einkaufsmarkt : Was Globus in Neunkirchen plant

Foto: Michael Kipp

Neunkirchen Globus will einen Einkaufsmarkt in Neunkirchen bauen. Das Unternehmen stellt am Mittwoch im Stadtrat das Vorhaben vor.

Von Volker Fuchs

Die Globus-Holding will einen Einkaufsmarkt auf dem Gelände des Hüttenparkes errichten. Das ist seit Sommer vergangenen Jahres bekannt. Ende August hatte der Neunkircher Stadtrat beschlossen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen.