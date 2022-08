Jubiläum : Krämer IT Solutions GmbH feierte 30 Jahre

Gut gelaunt war die Feier-Runde zum 30-jährigen Bestehen von Krämer IT Solutions in Eppelborn Foto: A. Feld

Eppelborn An die Koßmannschule in Eppelborn hatte Geschäftsführer und Firmengründer Michael Krämer zum beliebten Sommerfest eingeladen. Rund 500 Gäste waren der Einladung gefolgt, und sie erlebten ein tolles Fest.

Denn gleichzeitig gab es einen ganz besonderen Grund zum Feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Eppelborn: Vor 30 Jahren, am 1. Juli 1992, hatte Michael Krämer mit der Gewerbeanmeldung seines Computer-Einzelhandelsunternehmens den Grundstein für das erfolgreiche Unternehmen gelegt.

Einer der Gratulanten am Freitagabend war neben Landrat Sören Meng, dem Bürgermeister der Eppelborner Partnerstadt Finsterwalde, Jürgen Gampe mit Ehefrau Irene, Bürgermeister Andreas Feld. Er ordnete die Firmengründung des damals noch minderjährigen Krämer, der sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Schmelz zum Gewerbeamt gemacht hatte, in die Zeitgeschichte ein. „Werfen wir einen Blick zurück in das Jahr 1992: Helmut Kohl feierte damals seine zehnjährige Kanzlerschaft, Steffi Graf gewann zum vierten Mal Wimbledon. In den Kinos lief der erste Teil von ‘Jurassic Park’ und im benachbarten Frankreich eröffnete das Disneyland Paris. Zu diesen Schlagzeilen gesellt sich für mich: Der 17 Jahre alte Michael Krämer hat einen Computer-Einzelhandel unter dem Namen ‘Crazy Bytes’ angemeldet“, erinnerte Feld an die Anfänge der Firma. Er betonte, dass Michael Krämer den sprichwörtlich „guten Riecher“ bei der Gründung bewiesen habe, daneben aber auch eine gehörige Portion Fleiß, Mut und Zielstrebigkeit dazu gehört hätten.