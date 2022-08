Fußball : Furpach gewinnt Neunkircher Stadtderby in Hangard

Die SVGG Hangard legte einen schlechten Saisonstart hin. Sie verlor das Auftaktspiel gegen den Aufsteiger SV Furpach. Foto: Stephan Schock

Hangard /Furpach Jubel in Furpach, Ernüchterung in Hangard: Mit dem 3:1-Sieg am Sonntag im Neunkircher Stadtderby bei der SVGG Hangard hat Aufsteiger SV Furpach gleich am ersten Spieltag der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost ein Ausrufezeichen gesetzt.