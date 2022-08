Wanderwegefest in Eppelborn : Wandern und unterwegs schlemmen

Eppelborn/Illingen Das Illtaler Land hat landschaftlich und kulinarisch einiges zu bieten. Beide Vorzüge zugleich lässt das Wanderwegefest im September erleben.

Das Illtaler Land tischt wieder auf. Dieses Mal am Samstag, 10. September, von 9 Uhr bis 18 Uhr. Angesprochen sind Genusswanderer und Naturliebhaber, die beim kulinarischen Wanderwegefest voll auf ihre Kosten kommen. Bei ihrem Streifzug durch das idyllische Illtaler Land präsentieren zahlreiche Vereine an den liebevoll hergerichteten Stationen regionale Spezialitäten, welche die Genusswanderer in der Pause genießen können. Deshalb muss keiner der Wanderer großartig etwas schleppen, sie können ohne Reiseproviant auf Tour gehen.

Gewandert wird zwischen Bubach und Illingen auf einer 20 Kilometer langen Strecke, an der elf verschiedene Raststationen zum Einkehren einladen. Im Angebot sind kulinarische Leckerbissen, wie ofenfrische Flammkuchen, Kartoffelsuppe, Flammlachs, Ping-Pong-Spieße, Chili con Carne, Hoorische, Lewwerknepp mit Specksoße, Spieße mit Meeresfrüchten, Gulaschsuppe, Schwenkbraten, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann als Quereinsteiger an dieser genüsslichen Wanderung teilhaben.

Denn die Teilnehmer haben an den verschiedenen Orten die Möglichkeit, am Bahnhof zu parken und von dort ihre Wanderung zu beginnen. Für Hin- und Rückfahrt kann man auch die Bahn nutzen. Stündlich fahren die Züge in die jeweiligen Richtungen. Der Fahrplan und die kulinarischen Angebote an den einzelnen Stationen sind auf dem Flyer aufgedruckt, den sich Interessierte unter www.illtalerland.de herunterladen können.

Hunde müssen angeleint bleiben; die Teilnehmer sollen nur die markierten Wege, Zebrastreifen und die Toiletten auf der Strecke benutzen und sie sollten ihre Abfälle an den dafür vorgesehenen Behältnissen entsorgen. Im Waldbereich gelte absolutes Rauchverbot, informierte Manfred Holz, der gemeinsam mit den Mitgliedern des Freundeskreises „IlltalerLand“ in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Eppelborn und Illingen diese beliebte Wanderveranstaltung organisiert hat.

Bürgermeister Andreas Feld (Eppelborn) und Bürgermeister Armin König (Illingen) haben die Schirmherrschaft übernommen.

