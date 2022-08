Registrierungspflichtiger Inhalt: Fußball : Sträßer-Doppelpack lässt Eppelborn jubeln

Kam von der A-Jugend der JFG Schaumberg-Prims zum FV Eppelborn: Jonas Sträßer. Foto: Ron Blass

Eppelborn Fußball-Saarlandligist FV Eppelborn hat den SC Halberg Brebach mit 3:1 besiegt. Sieggarant war ein junger Neuzugang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Was für ein Startelf-Debüt für Jonas Sträßer vom Fußball-Saarlandligisten FV Eppelborn: Der vor der Saison von der in der Regionalliga spielenden A-Jugend der JFG Schaumberg-Prims verpflichtete Offensivspieler durfte am Samstag im Heimspiel gegen den SC Halberg Brebach zum ersten Mal von Beginn an – und belohnte seinen Trainer Sebastian Kleer für das Vertrauen. Sträßer erzielte die beiden spielentscheidenden Treffern. In der 71. Minute setzte sich Jannis Gabler beim Spielstand von 1:1 auf der Außenbahn durch. Gabler passte nach innen zu Sträßer. Der nahm den Ball an, drehte sich um einen Gegenspieler und überwand Halberg-Torhüter Francecso Migliara zum 2:1. Sekunden vor Schluss war es erneut Sträßer, der für die Entscheidung sorgte. Nach Vorarbeit von Nicolas Jobst schoss der Neuzugang den Ball zum 3:1-Endstand ins Tor.

Dank des Doppelpacks seines Neuzugangs ist FV-Trainer Kleer mit dem Saisonstart seiner Mannschaft zufrieden. „Mit sechs Punkten aus den drei Spielen der Englischen Woche kann ich gut leben“, urteilte der Übungsleiter. Dass seine Mannschaft sich gegen den SC Halberg Brebach durchsetzte – dafür sah Kleer neben seinem treffsicheren Neuzugang zwei weitere Faktoren ausschlaggebend. „Wir hatten gegen einen defensiv eingestellten Gegner deutlich mehr Ballbesitz. Zudem haben wir deutlich besser gespielt als beim ersten Saisonheimspiel gegen den FV Siersburg (2:0, Anmerkung der Redaktion). Vor allem hatten wir gegenüber dieser Partie mehr Zug nach vorne“, freute sich der 38-Jährige.

Dabei hatte die Partie gegen die Halberg-Elf vor etwa 150 Zuschauern für den Oberliga-Absteiger ungünstig begonnen. Salman Kötüz stand in der 20. Minute nach einem Eckball für die Gäste goldrichtig und köpfte die Kugel am kurzen Pfosten stehend zum 0:1 ein. Maximilian Rupp glich aber nur fünf Minuten später mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel aus. „Das war ein schönes Tor“,lobte Kleer.

Der FV Eppelborn, der in der Tabelle auf Rang fünf steht, ist bereits an diesem Mittwoch wieder im Einsatz. Allerdings nicht in der Liga, sondern im Saarlandpokal: Um 19 Uhr ist Eppelborn in einer vorgezogenen Partie der zweiten Runde bei Bezirksligist SG Dirmingen-Berschweiler zu Gast. Spielort ist der Kunstrasenplatz in Berschweiler.