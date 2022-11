Bundesweite Auszeichnung : Saar-Schule mit Margot-Friedländer-Preis gegen Antisemitismus ausgezeichnet

Berlin/Illingen Die Illinger Kerpenschule im Saarland ist am Montag als eine von fünf Schulen bundesweit mit dem Margot-Friedländer-Preis ausgezeichnet worden.

Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland sind am Montag in Berlin mit dem Margot-Friedländer-Preis ausgezeichnet worden. Die nach der 101 Jahre alten Überlebenden des Holocaust benannte Auszeichnung wird seit 2014 von der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa an junge Menschen vergeben, die sich in Projekten der Holocaust-Erinnerung und dem Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus widmen.