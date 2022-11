Preis für Studentin : Viel Engagement: Hannah Laas erhält Beste-Preis der Uni

Saarbrücken Sie kümmert sich um die Integration ukrainischer Jugendlicher im Saarland und hat ein Mentorenprogramm an ihrer Ex-Schule organisiert: Dafür hat die Saarbrücker Studentin Hannah Laas kürzlich den „Beste-Preis“ der Uni bekommen.

Ziel ist es, ihnen die Ankunft in Deutschland zu erleichtern und ihnen Bezugspersonen an die Hand zu geben. Dafür warb Laas in Vorlesungen und Seminaren Studierende an und übernahm selbst eine ukrainische Gruppe Jugendlicher, die sie wöchentlich in Deutsch unterrichtet.