Natur Vogel-Beobachtung extrem: US-Amerikaner sichtet 10.000 Arten

Nach dem Universitätsabschluss unter anderem in Vogelkunde begann Kaestner eine Karriere als Diplomat. „Das hat es mir möglich gemacht, in einigen der vogelreichsten Ländern der Welt zu leben und zu arbeiten - Kolumbien, Brasilien, Papa Neuguinea, Malaysia und Indien zum Beispiel.“ Einige Jahre verbrachte Kaestner auch am US-Konsulat in Frankfurt und erkundete mit seiner Ehefrau Kimberly die in Deutschland heimischen Vögel. Unter anderem beobachteten sie den Angaben zufolge „wunderschöne Bienenfresser“ in Ingelheim und Rothalsgänse in Sachsen.