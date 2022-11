Öffentliche Jura-Vorlesung : Jura-Vorlesung: Meilensteine und Stolpersteine

Saarbrücken Professor Guido Britz, als Strafverteidiger gerade in den Yeboah-Prozess involviert, hält an der Saarbrücker Uni eine Strafrechtsvorlesung, bei der Gasthörer willkommen sind.

Guido Britz, Strafverteidiger und Direktor des Instituts für Wirtschaftsstrafrecht, Internationales und Europäisches Strafrecht an der Universität des Saarlandes, hält dort im Wintersemester eine Vorlesung zum Thema „Meilensteine und Stolpersteine - Strafrechtsgeschichte in Bildern“. Zu ihr sind auch außeruniversitäre Gäste willkommen.

Am kommenden Mittwoch (18 bis 20 Uhr im Gebäude B4.1 im Audimax) geht es um „Strafrecht und Aufklärung“. Weitere Termine sind am 7. 12. (Strafrecht und Mittelalter), 11. 1. (Internationales Strafrecht) sowie am 25.1. (Strafrecht und Europa).