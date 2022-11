Saarbrücker Rechtsinformatik : Hybrid-Workshop zur Haftung bei Schäden durch KI

Saarbrücken/Wien Kommenden Mittwoch (16.November) bietet die Saarbrücker Rechtsinformatik einen Hybrid-Workshop zu der Frage an, wer für Schäden aufkommt, die durch KI-Systeme entstehen.

Die Haftung für Künstliche Intelligenz – oder genauer: die Haftung für Schäden, die durch künstlich-intelligente Systeme entstehen – steht im Mittelpunkt eines hybriden Workshops, den das Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes gemeinsam mit den österreichischen Partnern Reseach Meets Practice, ReMeP, und dem Internationalen Rechtsinformatik Symposion IRIS am kommenden Mittwoch (16. November) von 13 bis 16 Uhr veranstaltet. An der Veranstaltung, die in Wien stattfindet, können Interessierte ab 14 Uhr virtuell teilnehmen.