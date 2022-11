Musikszene im Saarland : Bahnhof Püttlingen mit Bundeskulturpreis „Applaus“ ausgezeichnet

Ein Konzert der Rock'n'Roll Band The Alligators im alten Bahnhof Püttlingen (Archivfoto) Foto: BeckerBredel/Kulturforum Köllertal/BeckerBredel

Püttlingen Im Erfurter Zughafen sind am Mittwochabend mehr als 100 unabhängige Musikclubs in Deutschland mit dem Bundeskulturpreis "Applaus" ausgezeichnet worden. Darunter auch der Bahnhof Püttlingen.

Im Zughafen in Erfurt ist am Mittwochabend, 16. November, der Bundeskulturpreis „Applaus“ verliehen worden. Ausgezeichnet wurden mehr als 100 unabhängige Musikclubs in ganz Deutschland sowie Live-Musikprogramme. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Euro Preisgelder vergeben.