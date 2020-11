Halloween am Illtalgymnasium : Klassenfoto der „Kürbisklasse“

Halloween-Aktion am Illtalgymnasium Illingen: Die „Kürbis-Klasse“ – natürlich mit Mindestabstand. Foto: Sarah Bauer

Illingen Um die Coronaviren wie böse Geister zu vertreiben, haben am Freitag einige Englischgruppen am Illtalgymnasium in Illingen Kürbisse getreu dem irisch-amerikanischen Brauch geschnitzt. Obwohl in Irland ursprünglich Rüben verwendet wurden, nutzt man in Amerika immer häufiger Kürbisse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken