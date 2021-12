Corona-Teststationen : Der Kreis Neunkirchen lässt sich jetzt testen

Auf dem Festplatz Eisweiher in Neunkirchen erfolgt die Testung im Drive-in-Verfahren: Man kommt im Fahrzeug und wird im Fahrzeug getestet. Fußgänger können ebenfalls getestet werden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Im Saarland gilt vielerorts 2G plus. Wir haben bei den Gemeinden nachgehört, wo man sich im Kreis Neunkirchen testen lassen kann.

Wer ins Kino, Restaurant oder Fitnessstudio will, muss sich seit Donnerstag testen lassen. Auch geimpfte oder genesene Personen müssen einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorweisen.

Testmöglichkeiten in Neunkirchen

Im Landestestzentrum Neunkirchen am Festplatz Eisweiher in der Norduferstraße sind täglich Tests von 9 Uhr bis 20 Uhr möglich. Vorher muss man sich im Terminportal unter www.test-saarland.de/nk anmelden. Ohne Anmeldung wird täglich im Testzentrum Hammergraben getestet. Von 9 Uhr bis 19 Uhr kann man dort einen Schnelltest machen. Die Teststation auf dem Stummplatz in Neunkirchen hat jeden Tag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Dort muss kein Online-Termin vereinbart werden. Die Teststation „car-point24“ in der Mozartstraße 5 bietet von Montag bis Samstag von 8 Uhr bis 19.30 Uhr Testungen an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch in der Teststation „Autostar“ in der Haspelstraße wird ohne Anmeldung getestet. Tests gibt es täglich außer sonntags von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Im OBI-Baumarkt kann man sich von 9 Uhr bis 19 Uhr testen lassen. Für einen Schnelltest muss sich nicht angemeldet werden. Getestet wird von Montag bis Samstag. Täglich kann man sich im Reisebüro Meisberger in Neunkirchen-Kohlhof der Limbacherstraße 4 testen lassen. Die Öffnungszeiten sind auf https://testkalender.de/reisebuero-meisberger einsehbar. Die Teststation am Decathlon wird demnächst wieder geöffnet. Eine vorherige Anmeldung auf www.testzentrum-spitzbunker-nk.de ist erforderlich, Fußgänger können sich dort aber auch ohne Anmeldung testen lassen. Zusätzlich werden in acht Arztpraxen Testungen angeboten. Dr. Ali Dastbaz, Christine Fabian, Dr. Harald Seidler, Dr. Jörg Angresius, Igor Fleer, der Gemeinschaftspraxis Dres. Klass/Mippi, Petra Ost-Becker und der Gemeinschaftspraxis Johannes/Schmieden testen. Infos gibt es auf www.neunkirchen.de/corona.

Testmöglichkeiten in Merchweiler

In Merchweiler sind im Kosmetik-studio „Beauty in Perfection“, im Solch 2a, mobile und stationäre Schnelltests möglich. Unter Tel. (01 51) 22 34 57 12 kann das Studio erreicht werden. Die Löwenapotheke in der Hauptstraße testet von Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 18.15 Uhr und samstags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Um eine Anmeldung unter www.coron-atestmerchweiler.de oder avie-apotheke.de/merchweiler.de wird gebeten. Anträge für weitere Teststationen würden vorliegen, seien aber noch beim Gesundheitsamt in Bearbeitung, teilt Bürgermeister Patrick Weydmann mit.

Testmöglichkeiten in Schiffweiler

Schnelltests können in Schiffweiler jeden Tag außer sonntags ab 8 Uhr in der Glückauf-Apotheke in der Redener Straße 41 gemacht werden. Dazu kommt die mobile DRK-Teststation vorm Netto-Markt, die dienstags, donnerstags, samstags und sonntags testet. Ohne Termin werden täglich Tests in der Teststation Itzenplitzer Weiher angeboten. Weitere Informationen zur Drive-in-Teststelle gibt es unter (01 62) 3 61 70 35 und www.test-heiligenwald.de. Das Testzentrum zum Itzenplitz am Tennisheim bietet jeden Tag außer dienstags Schnelltests von 10 Uhr bis 17 Uhr an. Tests sind ohne Termin möglich. Bei Rückfragen kann unter testzentrumitzenplitz@web.de Kontakt aufgenommen werden. Testungen gibt es zudem im „Prestige Haarstudio“ in der Welschbacherstraße 12 in Stennweiler. Termine müssen unter (0 68 24) 93 192 92 vereinbart werden. Getestet wird dienstags, mittwochs und samstags.

Testmöglichkeiten in Illingen

Im kommunalen Testzentrum am Burgplatz Illingen können sich Bürger täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr testen lassen. Unter (0 68 25) 40 91 59 oder https://testzentrum-saar.de/illingen/ muss sich angemeldet werden. Wie Andreas Schwarz von der Gemeinde Illingen mitteilt, wird in den kommenden Tagen noch ein weiteres Testzentrum in der Illinger Ortsmitte eröffnet. „Die Nachfrage ist nach den neuen Regelungen erheblich gestiegen“, erklärt er.

Testmöglichkeiten in Spiesen-Elversberg

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg bietet Tests in der Turnhalle am CFK an. Täglich wird dort – auch ohne Termin – getestet. Unter www.apo-schnelltest.de/rochus-apotheke-spiesen kann ein Termin gebucht werden. Außerdem gibt es das Drive-in-Testzentrum auf dem Parkplatz der Ursapharm-Arena in Elversberg. https://coronatest-elversberg.de/ Aktuell seien in der Kommune keine weiteren Testzentren geplant, teilt die Gemeinde mit.

Testmöglichkeiten in Ottweiler

Ottweiler bietet täglich ab 9 Uhr im ZOE-Testzentrum am Alten Weiher Testungen an. In Fürth können sich Bürger in der Mehrzweckhalle in der Schulstraße montags, mittwochs und freitags testen lassen. Unter der Telefonnummer (0 68 58) 15 57 kann Kontakt aufgenommen werden. In Mainzweiler gibt es mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr im Büro des Ortsvorstehers in der Stegbachstraße 6 ein Testangebot. Ralf Hoffmann von der Stadt Ottweiler bestätigt, dass die Nachfrage nach Testungen zunehme.

Testmöglichkeiten in Eppelborn