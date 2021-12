Neueröffnung in Ottweiler : Marilyn Klaas eröffnet Beauty Casa in Ottweiler

Ottweiler Marylin Klaas hat in der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler den Schönheitssalon „Beauty Casa“ eröffnet. „Ursprünglich aus Saarbrücken stammend fand ich nach langen Jahren wieder in meine saarländische Heimat zurück.

Ich habe mir mit der Eröffnung meiner Beauty Casa in der Wilhelm-Heinrich-Straße 1 in Ottweiler einen Wunsch erfüllt“, erklärte Marylin Klaas ihren Besuchern. Marion Strempel, die Vorsitzende des Gewerbevereins Ottweiler, und Bürgermeister Holger Schäfer waren gemeinsam mit Ralf Hoffmann, zuständig für die Wirtschaftsförderung in der Stadt, zu ihr gekommen. Sie tauschten sich mit der Firmengründerin aus und hießen sie willkommen, wie die Stadt-Pressestelle mitteilt. Für den Start bringt die Ottweiler Bürgerin eine Menge Berufserfahrung aus den Bereichen Gesundheit und Kosmetik ein. „Jede und jeder sollen sich in meiner kleinen, aber feinen Wellnessoase wohlfühlen“, erklärte sie. Für die anspruchsvolle Pflege vom Kopf angefangen bis hin zur Gesundheitsfußpflege verwendet Marylin Klaas ausschließlich Produkte aus der Apotheke, wie sie sagt. „Spezialisiert habe ich mich auf Microneedling. Die Kundinnen sind mit den Ergebnissen zufrieden“, ergänzte sie. Eine grundlegende Beratung geht den Anwendungen voraus. Für die Zukunft wünschten die drei Besucher Marylin Klaas alles Gute.An gleicher Stelle in der Wilhelm-Heinrich-Straße bietet übrigens Ornella Lang-Gilcher unabhängig, aber in Absprache mit Marylin Klaas die Pflege und die Gestaltung von Beauty-Nails an. Sie kann mobil unter folgender Nummer kontaktiert werden: (0160) 91 21 07 16.