Öffnungszeiten auf 8 bis 22 Uhr verlängert : Corona-Testangebot im Saarland wird ausgeweitet

Saarbrücken Angesichts der verschärften Corona-Maßnahmen mit der 2G-Plus-Regel will das Saarland seine Schnelltest-Angebote ausweiten.

An den fünf Landes-Testzentren in Ensdorf, Homburg, Neunkirchen, Losheim und St. Wendel werden von Donnerstag an die Öffnungszeiten auf 8 bis 22 Uhr verlängert und Kapazitäten ausgebaut, sagte Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Sie rief zudem private Anbieter auf, Teststellen zu eröffnen oder zu reaktivieren.

„Um den steigenden Bedarf an Schnelltests gerecht zu werden, weiten wir die Öffnungszeiten in fünf der landeseigenen Testzentren aus“, erklärte Bachmann weiter. „Neben einer längeren Verfügbarkeit bedeutet dies auch eine Erhöhung der Testkapazität. Zusätzlich haben wir bereits in den vergangenen Tagen mit der Erweiterung um zusätzliche Teststraßen auf den wachsenden Andrang reagiert und können damit in den Landestestzentren eine Vielzahl an Testungen leisten.“ Das deutsch-französische Testzentrum Goldene Bremm habe bereits ab 6 Uhr geöffnet.